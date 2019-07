MILAN BIELIK ARSENAL / Spunta un nuovo nome per il nuovo Milan targato Marco Giampaolo. Il 'Sun' sottolinea l'interesse dei rossoneri per Krystian Bielik, centrocampista polacco in grado di giocare anche come difensore centrale e giustiziere dell'Italia nell'europeo under-21.

Il classe 1998 ha disputato l'ultima stagione in prestito al, in League One, ma il suo cartellino è di proprietà dell'. Per tutte le news di mercato CLICCA QUI

Il tabloid inglese sottolinea però come l'affare si sia raffreddato nelle ultime ore. A complicare il trasferimento sarebbe la situazione del Milan: gli agenti del ragazzo hanno accolto con preoccupazione la mancata partecipazione dei rossoneri in Europa League a causa del Fair Play Finanziario. Per questo motivo l'affare, sottolineano dall'Inghilterra, avrebbe subito un rallentamento notevole. L'Arsenal comunque è disposto a lasciar partire il calciatore, che non rientra nei piani di Unai Emery. Il polacco ha già fatto sapere di non voler restare nella squadra under-23 e di preferire un trasferimento.