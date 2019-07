p>CALCIOMERCATO JUVENTUS KEAN / In questa finestra estiva di mercato, la dirigenza dellaè chiamata anche a prendere una decisione importante circa il futuro di Moise: l'attaccante azzurro classe 2000 piace a diverse squadre e i bianconeri potrebbero decidere di sacrificarlo sul mercato. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Secondo quanto riportato dal 'Daily Mail', la Premier è pronta ad accoglierlo: diversi club inglesi si sono fatti in avanti, in particolare l'Everton che avrebbe presentato un'offerta da 30 milioni di euro rifiutata però dalla Juventus. La 'Vecchia Signora' infatti vuole attendere perché Kean potrebbe essere utilizzato come contropartita tecnica nell'affare De Ligt con l'Ajax.