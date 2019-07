p>CALCIOMERCATO LAZIO RADU / Stefandopo 12 stagioni lascia lail difensore classe 1986, dopo 348 presenze con la maglia biancoleste, non prenderà parte a questa nuova stagione ed è alla ricerca di una nuova squadra da cui ripartire. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Si è parlato di una sua possibile permanenza in Serie A (con l'Atalanta interessata) ma secondo quanto riportato dal 'Corriere della Sera', è possibile che Radu opti per l'estero: il rumeno infatti vorrebbe rimettersi in gioco in Cina o Arabia Saudita. Al giocatore è arrivata anche una proposta dagli olandesi del Vitesse.