ROMA MARCANO PORTO / Può concludersi dopo un solo anno di esperienza l'avventura di Ivan Marcano con la maglia della Roma. Il difensore spagnolo è infatti vicino al ritorno al Porto. Sérgio Conceição, tecnico dei lusitani, sarebbe felice di avere lo spagnolo a disposizione e il club portoghese sta lavorando per acquistare il giocatore a titolo definitivo.

Come riferisce 'A Bola', il giocatore è in uscita dalla Roma: i giallorossi lascerebbero partire l'esperto centrale a titolo definitivo e lo spagnolo avrebbe già dato il proprio asssesnso al ritorno in Portogallo. L'affare, sottolinea la testata lusitana, potrebbe chiudersi per una cifra vicina ai 5 milioni di euro e sembra sempre più vicino alla chiusura, visto che lo spagnolo non è stato convocato da Fonseca per il ritiro.