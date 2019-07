CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA / Tempi duri per Paul Pogba al ManchesterUnited. Il francese, pur senza forzare una rottura con il club, ha espresso la volontà di cambiare aria, ma al momento rimane bloccato agli ordini di Ole Gunnar Solskjaer che lo ha convocato per la tournée in Australia dove tra l'altro è arrivato quasi allo scontro con il compagno di squadra Lingard.

Nuovi segnali di nervosismo, visto che il futuro non si sblocca nonostante la corte serrata dellae, soprattutto, deldove Zinedinelo vorrebbe a tutti i costi.

In mattinata, per rispondere anche alle tante voci che stanno circolando, in Inghilterra è tornato dunque a parlare il suo agente Mino Raiola che ai microfoni di Jim White su 'TalkSport' ha spiegato: "Pogba non ha fatto niente. È stato rispettoso e professionale in ogni modo e ogni singolo giorno. Il club sa cosa pensa e lo sa da tempo ormai. È una vergogna che ci sia gente che pensa solo a criticarlo senza avere informazioni e sono dispiaciuto anche dal fatto che nessuno dal club abbia preso una posizione contro questa situazione. Spero che ci sarà una soluzione soddisfacente per tutte le parti in tempi brevi". Parole chiarissime, che si aggiungono a quella di pochi giorni fa in cui aveva ribadito l'intenzione di cambiare aria.