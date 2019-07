CALCIOMERCATO NEYMAR POGBA NAINGGOLAN JAMES RODRIGUEZ ICARDI LUKAKU DZEKO HIGUAIN / Nuova stagione alle porte con tutti i ritiri ormai al via e un calciomercato che è ufficialmente entrato nella fase più calda. Sono infatti numerosi i casi ancora da risolvere riguardanti diversi top player in uscita: dal più recente di Neymar a Griezmann e Pogba, passando per Icardi, Nainggolan, Lukaku, Dzeko, Higuain e James Rodriguez, ecco tutti i giocatori in rottura o 'scaricati' dai rispettivi club che potrebbero cambiare maglia. Per restare sempre aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Inter, casi Icardi e Nainggolan: le ultime

Il caso più 'eclatante' è senza dubbio quello di Mauro Icardi: la decisione dell'Inter di togliere la fascia di capitano all'attaccante argentino ha di fatto sancito la definitiva rottura del rapporto tra le parti, soprattutto sulla sponda nerazzurra. Nonostante il reintegro in squadra dopo mesi di botte e risposte e mediazioni, la società ha infatti deciso di escludere il classe 1993 dal nuovo progetto di Antonio Conte. Una decisione annunciata pubblicamente qualche giorno fa dall'amministratore delegato Beppe Marotta, che non ha però cambiato la posizione del giocatore e della sua moglie-agente Wanda Nara: come anticipato da Calciomercato.it, infatti, forte di un contratto in scadenza nel 2021, Icardi ha tutta l'intenzione di proseguire la propria avventura all'Inter, cercando di convincere Conte. Nel frattempo Juventus e Napoli, le due squadre accostate con maggiore insistenza all'ex Sampdoria, restano alla finestra. In casa nerazzurra resta inoltre da risolvere la situazione relativa al futuro di Radja Nainggolan, l'altro 'escluso' dal nuovo progetto.

Calciomercato, da Pogba e Lukaku a Dzeko e Higuain: che intrecci in Serie A!

A differenza di Icardi, il centrocampista belga sembra però aver aperto all'ipotesi addio e starebbe considerando le proposte arrivate dalla Cina.

Da due giocatori 'scaricati' ad altri due che stanno invece spingendo per la cessione: si tratta di Paul Pogba e Romelu Lukaku, entrambi in rottura con il Manchester United e in uscita. Il centrocampista francese è sempre più deciso a lasciare i 'Red Devils' e conteso da Juventus e Real Madrid, mentre l'attaccante belga è il primo obiettivo in attacco di Conte e da tempo nel mirino dell'Inter. Negli ultimi giorni, però, si è inserito anche il club bianconero, che sta monitorando da vicino la trattativa tra i nerazzurri e la società inglese. Il trasferimento di solo uno degli attaccanti in uscita in questa sessione estiva potrebbe inoltre disinnescare un importantissimo effetto domino: l'Inter, infatti, avrebbe prima bisogno di liberarsi di Icardi per dare l'assalto a Lukaku e Dzeko, così come la Roma dovrà prima cedere l'attaccante bosniaco per tentare il colpo Higuain dalla Juventus. A sbloccare questo lungo intreccio di mercato potrebbe essere proprio l'ex Manchester City: come anticipato da Calciomercato.it, infatti, presto ci saranno nuovi contatti tra Roma e Inter per provare a limare le distanze e arrivare ad una soluzione che possa portare Dzeko in nerazzurro. Solo successivamente la dirigenza giallorossa virerà con forza su Higuain, altro giocatore scaricato quest'estate che però, proprio come Icardi, al momento non sembra intenzionato a lasciare la Juventus di Sarri.

Calciomercato, i casi esteri: Neymar, Griezmann e James Rodriguez

In casa PSG è ufficialmente scoppiato il caso Neymar, l'ultimo in ordine cronologico. L'asso brasiliano non si è presentato in ritiro provocando la dura reazione del club parigino, che ha annunciato provvedimenti e - come dichiarato dal direttore sportivo Leonardo - è ora disposto a privarsi dell'ex Barcellona. Il 27enne è accostato proprio al club blaugrana, che sembra però aver ormai scelto Griezmann, l'altro grande caso estero. È infatti muro contro muro con l'Atletico Madrid, con il francese che non ha nemmeno risposto alla convocazione dei 'Colchoneros' per il ritiro estivo. Infine, restando in Spagna, tra i partenti di lusso c'è anche James Rodriguez, in uscita dal Real Madrid e sempre più vicino al Napoli: il direttore sportivo azzurro Giuntoli è volato a Madrid, dove oggi incontrerà Mendes per tentare di chiudere defintivamente la trattativa.