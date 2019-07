Juventus, si sblocca Joao Cancelo. Sfida rovente con l'Inter per l'erede

JUVENTUS JOAO CANCELO DARMIAN / Non solo operazioni in entrata per la Juventus che in questi giorni sta lavorando anche ad un'altra cessione importante. Il nome è noto ormai da tempo, ovvero quello di Joao Cancelo per il quale nonostante le voci su Barcellona e Bayern Monaco resta in vantaggio il Manchester City. Respinta la prima proposta che vedeva coinvolto anche il cartellino del brasiliano Danilo, in uscita dai 'Citizens', la dirigenza bianconera continua a valutare il portoghese 60 milioni di euro.

Cifra ritenuta ancora troppo alta dagli inglesi che però secondo 'La Gazzetta dello Sport' si sono avvicinati aumentato l'offerta fino a 50 milioni di euro più bonus che possono portare la quota a 55.

La cessione quindi prende quota, anche se bisognerà lavorarci ancora. Parallelamente la Juventus si cautela e studia i sostituti, con la pista più calda che rimane quella che porta a Matteo Darmian. Esperto ed abile su entrambe le corsie, è in uscita dal Manchester United che accetterebbe proposte da 10 milioni di euro ma anche qui si profila un altro intenso duello con l'Inter.