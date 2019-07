CALCIOMERCATO INTER LUKAKU MANCHESTER UNITED / L'Inter lo aveva già eletto obiettivo principale per l'attacco da diverso tempo, ha trovato l'accordo col giocatore e ora è lo stesso Romelu Lukaku a spingere con decisione per lasciare il Manchester United.

Antonioattende il centravanti belga a braccia aperte e secondo quanto riportato dal 'Mirror' in Inghilterra, Lukaku farà il possibile per accelerare la sua cessione, entro la prossima settimana. L'obiettivo è far sì che in occasione dell'amichevole tra i nerazzurri e i Red Devils del, Lukaku sia già un giocatore nerazzurro.