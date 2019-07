Roma, Pezzella spinge: prezzo fissato

ROMA PEZZELLA / Restano dubbi in casa Fiorentina sulla permanenza di German Pezzella. L'argentino sembrava ad un passo dall'addio, poi il cambio di proprietà ha rimescolato le carte.

Secondo 'La Gazzetta dello Sport', però, l'argentino vorrebbe andare allache ha persoe la dirigenza viola da parte sua ha fissato il prezzo: servono 20 milioni di euro per arrivare al centrale classe '91. Il via libera è arrivato anche dal tecnico Vincenzoche per la sua nuova difesa vorrebbe un difensore più abile con i piedi ed in fase di impostazione.