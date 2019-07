CALCIOMERCATO LAZIO MILINKOVIC-SAVIC MANCHESTER UNITED PSG / Resta in bilico il futuro di Milinkovic-Savic. Il giocatore della Lazio è atteso a Roma per una cerimonia legata alla vittoriosa finale di Coppa Italia, quindi, dopo un paio di giorni di allenamento nella Capitale, si recherà ad Auronzo per il ritiro biancoceleste.

Ma impazzano su di lui le voci di mercato e il presidente biancocelestevuole vederci chiaro. Si è parlato molto dell'interesse dima al momento non sarebbero arrivare offerte reali. Per questo, è in programma tra oggi e giovedì un incontro con Mateja, agente del giocatore.