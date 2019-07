CALCIOMERCATO JUVENTUS ICARDI INTER / Sempre caldissimo il fronte Mauro Icardi in ottica di calciomercato. L'attaccante argentino è conteso da Juventus e Napoli, che lo hanno messo nel mirino con decisione dopo le dichiarazioni di Marotta, secondo cui il numero 9 è fuori dal progetto dell'Inter. Secondo le informazioni di Calciomercato.it, al momento Icardi non vuole lasciare l'Inter. Ma, come detto, bianconeri e azzurri ci pensano seriamente.

Il ds partenopeoha avuto contatti con Wandae prepara una prima bozza di offerta da circa 65 milioni ai nerazzurri e di 7,5 milioni al giocatore, come circolato da indiscrezioni di ieri sera. Secondo il 'Corriere dello Sport', pronta a muoversi anche la Juventus, nonostante al momento siano stati smentiti contatti ufficiali. ll ds bianconeroci pensa eccome ed è pronto a passare all'azione. Nientenell'operazione, la Joya resterà a disposizione di. La prima offerta dei campioni d'Italia potrebbe aggirarsi sui. Cifra lontana dalle richieste dell'Inter, ma la Juve crede che dopo le dichiarazioni di Marotta il cartellino di Icardi si sia ulteriormente abbassato e intende muoversi senza fretta, attendendo che la necessità di cedere il giocatore si faccia stringente.