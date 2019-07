Inter, prende quota l'addio di Nainggolan

INTER NAINGGOLAN / Radja Nainggolan, al pari di Mauro Icardi, è fuori dal progetto Inter e dunque sul calciomercato. Era nell'aria, è stato ufficializzato dall'Ad Beppe Marotta e dunque ribadito dal mister Antonio Conte. Ora, nonostante la prima giornata di lavoro ed i sorrisi in ritiro a Lugano, si entra concretamente nella fase di ricerca di un acquirente per il belga che resta complicato da piazzare alla luce dei circa 30 milioni di euro come peso a bilancio.

Una soluzione poteva essere la cessione in prestito con pagamento della quota di ammortamento, oppure l'ipotesi di un trasferimento definitivo all'estero. L'ipotesi Premier League non si è scaldata, quella cinese non ha inizialmente scaldato il 'Ninja' che però ora starebbe lanciando segnali di apertura.

Secondo 'Sky' infatti il centrocampista nerazzurro avrebbe iniziato a considerare le proposte arrivate dalla Cina. Non c'è solo il Jiangsu, altro club della galassia Suning, anzi anche Dalian e Shanghai Shenhua starebbero cercando di capire se la volontà del calciatore.