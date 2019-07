NAPOLI LEONARDO KOULIBALY / Tra le numerose domande di calciomercato ricevute nell'intervista a 'Le Parisien' Leonardo ha risposto anche sul presunto interesse del PSG per Kalidou Koulibaly.

Il direttore sportivo del club parigino ha parlato così del difensore del Napoli: "È un giocatore molto costoso ... Non esiste un progetto specifico per lui al momento, ma non voglio parlare troppo dei singoli casi".