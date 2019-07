CALCIOMERCATO JUVENTUS LEONARDO DE LIGT RABIOT MATUIDI / Non solo Neymar. Nella lunga intervistata rilasciata a 'Le Parisien' il direttore sportivo del PSG Leonardo ha anche parlato di Matthijs de Ligt, primissimo obiettivo della Juventus che è stato molto vicino al club parigino: "No, de Ligt non verrà al PSG. È un grande giocatore e abbiamo avuto la possibilità di acquistarlo, ma non era un buon momento per fare un grande investimento. Dobbiamo calmarci un po'. Non abbiamo 200 milioni di euro da spendere, così".

L'ex Milan ha poi parlato di Adrien Rabiot, che invece è già un nuovo giocatore della Juventus: "Non abbiamo fatto nessuna nuova offerta a Rabiot. Ho solo contattato sua madre per salutarla, le cose erano già avanzate per loro. Non gli abbiamo offerto alcun rinnovo". Infine, sul possibile ritorno del partente Matuidi: "Lo adoro, ho molto rispetto e stima per lui ed è sempre stato fondamentale per il PSG, ma abbiamo numerosi giocatori e continueremo a giocare in undici sul campo (ride, ndr)".