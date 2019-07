Milan, sirene spagnole per Praet

CALCIOMERCATO MILAN PRAET VALENCIA / C'è il Milan da tempo sulle tracce di Praet ma il club rossonero non ha ancora affondato il colpo per strappare il belga alla Sampdoria.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Il calciatore - stando a quanto riportato da 'Sky Sport' - sarebbe in trattativa con il. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . Per i Blucerchiati sono prontima al momento i Pipistrelli non hanno l'accordo con