PSG NEYMAR LEONARDO / È ufficialmente scoppiato il caso Neymar per il Paris Saint-Germain. Il club parigino ha infatti comunicato l'assenza del brasiliano nel primo giorno di ritiro ed annunciato subito provvedimenti. Alla nota della società ha prontamente replicato il padre dell'ex Barcellona, che nelle scorse ore ha dichiarato: "Il club sapeva che mio figlio si sarebbe presentato in ritiro il 15 luglio.

L'impegno di Ney al Neymar Junior Institute era una cosa nota da più di un anno e non potevamo di certo cambiare i piani".

Dichiarazioni subito smentite dal direttore sportivo Leonardo, che in un'intervista a 'Le Parisien' ha ribadito: "Neymar doveva arrivare oggi e non è arrivato. Sapeva di dover essere qui. Studieremo le misure da prendere come avremmo fatto per tutti i dipendenti e lo faremo. Se ho una spiegazione? Ha preso impegni per il suo istituto e uno sponsor, ma queste non erano date concordate col club. Ha giocato la sua ultima partita il 6 giugno, le vacanze erano fino fino all'8 luglio e non si è presentato. Non so nemmeno quando tornerà, l'unica cosa che so è che non è stato presente nella data prevista, ovvero oggi. La sua volontà è ormai chiara, ma solo una cosa è concreta ad oggi: lui ha ancora tre anni di contratto con noi e non avendo ricevuto offerte non possiamo discutere di nulla. Non abbiamo ricevuto offerte, ma avuto solo contatti molto superficiali. Con il Barcellona? Sì". La palla, dunque, passa ora al club blaugrana.