CALCIOMERCATO NAPOLI JAMES RODRIGUEZ / Il Napoli accelera per James Rodriguez. Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', nella giornata di domani il direttore sportivo del club azzurro Cristiano Giuntoli volerà a Madrid per incontrare il Real e provare a sbloccare l'affare.

Presente nella capitale spagnola anche Jorge Mendes, agente del fantasista colombiano da tempo in contatto con i 'Blancos' per il proprio assistito. Come anticipato da Calciomercato.it, il Napoli resta in pole per James Rodriguez, ma deve decidersi ad acquistare il classe 1991 a titolo definitivo come richiesto dal club di Florentino Perez.