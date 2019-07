BOLOGNA SKOV OLSEN / Bologna scatenato in questi primi mesi di calciomercato. Il club rossoblù si prepara ad ufficializzare anche Andreas Skov Olsen, attaccante danese classe 1999 proveniente dal Nordsjaelland.

Come riportato da 'Sky Sport', infatti, il giocatore ha già sostenuto una prima parte di visite mediche che saranno ultimate nella giornata di domani.

Attesa per domani, dunque, la firma sul nuovo contratto e l'ufficialità.