Calciomercato Milan, Krunic 'annuncia' Bennacer

CALCIOMERCATO MILAN KRUNIC BENNACER / Krunic è l'ultimo acquisto del Milan, che ha ufficializzato l'affare proprio oggi. Il prossimo sarà il compagno di squadra all'Empoli, Ismael Bennacer. L'affare è stato praticamente chiuso nei giorni scorsi, con i toscani che incasseranno circa 16 milioni di euro.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Il calciatore è attualmente impegnato in Coppa d'Africa con la sua Algeria, quindi bisognerà aspettare ancora ma è stato proprio Krunic, in serata, ad 'ufficializzare' l'arrivo del compagno: il bosniaco su Instagram si presenta ai suoi nuovi tifosi e arrivano subito i complimenti di Bennacer. Krunic non tarda a rispondergli: "Meglio che non scrivo qua, ma sai tutto". Un messaggio che porta proprio a pensare che i due continueranno a giocare ancora insieme, a San Siro