SPAL COSTA ANTENUCCI BARI / Costa e Antenucci ai saluti in casa Spal.

Come riportato da 'Sky Sport', il club emiliano ha raggiunto un accordo con ilper le cessioni del laterale classe 1995 e dell'esperto attaccante. Per restare sempre aggiornato con tutte le news legate al mercato! I due giocatori sosterranno le visite mediche nella giornata di domani prima di firme e ufficialità. Doppio colpo a segno, dunque, per la società di Aurelioin vista del salto di categoria in Serie C.