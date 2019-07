CALCIOMERCATO NAPOLI WANDA NARA ICARDI / Continua a tenere banco in sede di calciomercato la situazione relativa a Mauro Icardi. L'attaccante argentino, ufficialmente fuori dal progetto nerazzurro dopo le dichiarazioni di Marotta, è sempre nel mirino di Juventus e Napoli, che stanno monitorando con grande attenzione l'evolversi della situazione in casa Inter. Ma non solo.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Il club azzurro, infatti, si sarebbe già mosso per l'attaccante argentino: secondo quanto riportato da 'Sky Sport', il direttore sportivo Cristianoha avuto un contatto con, moglie e agente del classe 1993, per sondare la disponibilità del giocatore alla prima bozza di offerta su cui sta lavorando il Napoli, una cifra tra i 60 e i 65 milioni di euro. Per l'ex capitano nerazzurro è invece pronto un contratto da 7,5 milioni di euro più bonus. Come anticipato da Calciomercato.it, però, al momento la posizione di Icardi non cambia : l'attaccante ha tutta l'intenzione di proseguire la sua avventura in nerazzurro.