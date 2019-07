LECCE ROSSETTINI LAPADULA / Lecce attivissimo sul mercato in vista del ritorno in Serie A. Come riportato da 'Sky Sport', il club pugliese ha definito anche gli arrivi di Luca Rossettini e Gianluca Lapadula dal Genoa.

Il difensore si trasferirà a titolo definitivo, mentre l'attaccante ex Pescara e Milan in prestito con diritto di riscatto. Definiti anche gli ultimi dettagli: si attendono ora le rispettive ufficialità.