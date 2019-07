Calciomercato Juventus, svolta Pogba: la rinuncia del giocatore!

CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA REAL MADRID / PaulPogba vuole lasciare il ManchesterUnited.

Il francese sembra davvero disposto a tutto per cambiare aria già in questa sessione di calciomercato : il centrocampista - secondo quanto riportato da 'Le10Sport' - sarebbe pronto a ridursi lo stipendio di, che attualmente percepisce con i Red Devils, per vestire la maglia del. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . Per i Blancos, sarebbe, infatti, impossibile offrire a Pogba quanto percepisce il capitano, leader e simbolo Sergio. Sul francese, ovviamente, continua ad esserci l'interesse della, che vorrebbe riportarlo a Torino per completare un mercato da sogno.