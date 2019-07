PARIS SAINT-GERMAIN NEYMAR / Clamoroso Neymar: il brasiliano non si è presentato in ritiro come previsto. Lo ha comunicato direttamente il Paris Saint-Germain con una nota dove annuncia anche sanzioni per il calciatore: "Questo lunedì, 8 luglio, Neymar da Silva Santos Junior è stato convocato per la ripresa delle attività del Parigi Saint-Germain.

La società ha scoperto che il giocatore Neymar Jr non si è presentato all'ora e nel luogo concordati, senza essere stato autorizzato dal club in anticipo. Il Paris Saint-Germain deplora questa situazione e adotterà le misure appropriate che ne derivano".

La decisione del brasiliano arriva dopo settimane molto tese con Neymar che vorrebbe lasciare la Francia e tornare in Spagna, dopo il Barcellona sarebbe pronto a riaccoglierlo. Un braccio di ferro che è sfociato oggi nella scelta dell'attaccante di non mettersi a disposizione di Tuchel: una presa di posizione che potrebbe accentuare il muro contro muro. Si preannunciano giornate intense.