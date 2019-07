LAZIO INZAGHI CAICEDO / Altro che partenza, Felipe Caicedo resta. Sarebbe questa l'ultima indiscrezione raccolta da Calciomercato.it che riguarda l'attaccante della Lazio. Simone Inzaghi tra chiamate ed sms avrebbe convinto a restare il "Panterone", che essendo in scadenza ora sogna il rinnovo.

L'interesse dei club dall'Inghilterra alla Cina, passando per gli Emirati Arabi, aveva fatto gola all'exche chiede spazio in vista della prossima stagione. Il tecnico cercherà di coinvolgerlo non solo per sostituire Ciro immobile, assicurandogli quella continuità che è mancata nell’ultimo campionato nonostante gli otto gol segnati. La permanenza di Caicedo potrebbe condizionare le operazioni in entrata del mercato della Lazio, non più alla ricerca di un bomber di riserva.