BOLOGNA UFFICIALE AMIENS ALEESAMI / Niente Bologna per Haitam Aleesami. Il terzino norvegese, dopo essersi svincolato dal Palermo, proseguirà la propria carriera in Francia.

L'infatti ha ufficializzato l'acquisto dell'esterno difensivo di origini marocchine. Per lui contratto triennale. Nulla da fare dunque per il Bologna, sorpassato dall'Amiens nei giorni scorsi . I rossoblù aveva messo gli occhi sul giocatore per rafforzare la propria fascia sinistra