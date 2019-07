JUVENTUS DE LIGT AJAX / La trattativa tra Juventus e Ajax per de Ligt procede con i due club che cercano un'intesa sulla cifra del trasferimento, mentre l'intesa tra il calciatore e i bianconeri è stata trovata da tempo.

In una situazione del genere c'era grande attesa per la ripresa degli allenamenti dei Lancieri e per il ritorno di de Ligt: curiosità accesa ancora di più da un tweet della società di Amsterdam dove il difensore compariva al fianco di alcuni suoi compagni. Una foto con il tag degli altri calciatori presenti ma non quello di: giallo? Niente affatto: il 19enne, infatti, non possiede un profilo Twitter. La foto comunque ha attrato decine di commenti di tifosi dellache invitavano l'a liberare il calciatore e al centrale di trasferirsi in bianconero.