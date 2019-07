INTER CONTE / Polemica contro l'Inter riguardo alla conferenza di Antonio Conte. L'Ussi (Unione Stampa Sportiva Italiana) ha infatti polemizzato contro la decisione nerazzurra di negare l'acccesso ad alcune testate lombarde, riservandolo solo alle emittenti nazionali.

Questo il comunicato scritto dall'Ussi:

"La presentazione di un tecnico, per giunta del calibro di Antonio Conte, è sempre un evento di interesse pubblico, al di là della sede in cui avviene e dunque con questa decisione l’Inter ha negato ad alcuni colleghi l’esercizio del diritto-dovere all’informazione. La società avrebbe dovuto accreditare tutti gli organi di informazione. Ogni altro criterio è inaccettabile e lesivo verso le testate escluse. Sorprende che una società gloriosa abbia commesso un arbitrio così grave. L’Ussi chiede l’immediato intervento dell’Ordine dei Giornalisti e alla Federazione della Stampa perché episodi del genere non si ripetano".