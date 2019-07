MILAN MALDINI DONNARUMMA / Oggetto del mercato finito nel mirino di Paris Saint-Germain, ma anche della Juventus, Gigio Donnarumma è stato anche oggetto della conferenza stampa di presentazione di Marco Giampaolo.

Il direttore tecnicod del, Paolo, ha parlato anche del futuro del giovanissimo estremo difensore: "Sull'importanza di Donnarumma per questa squadra e del calcio italiano si sono spese tante parole. Noi ce l'abbiamo e l'idea di tenercelo per tanto tempo è la prima che ci passa per la testa. In questo momento siamo in questa condizione".