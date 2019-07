MILAN GIAMPAOLO PRAET VERETOUT CUTRONE SILVA / C'è spazio anche per parlare di calciomercato nel corso della conferenza di Marco Giampaolo. Il nuovo tecnico del Milan ha risposto ad alcune domande legate a possibili nuovi innesti: "Ringrazio il presidente Ferrero che mi ha fatto vivere tre anni di calcio appassionato e mi ha liberato del contratto in essere. Praet è un giocatore che ho allenato in questi anni e che stimo ma non so se diventa un giocatore in più per questo ruolo abbiamo già quattro calciatori.

Siamo coperti nel ruolo di mezzala, poi non so cosa succederà. Su... (indica)".

Poi un commento su Cutrone e André Silva: "A pelle, sono due calciatori diversi per caratteristiche e devo valutarli insieme alla rosa di attaccanti che abbiamo. Devo valutare chi è funzionale, chi è meno funzionale: è già un bell'andare scegliere".