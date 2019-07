CALCIOMERCATO INTER BRUNO FERNANDES MANCHESTER UNITED/ Il futuro di Bruno Fernandes, centrocampista portoghese accostato all'Inter, sembrerebbe sempre più legato al Manchester United di Ole Gunnar Solskjaer.

L'ex Sampdoria ed Udinese infatti, stando a quanto riportato dal 'Manchester Evening News', sarebbe molto tranquillo e in attesa che l'affare con i Red Devils vada a buon fine.

Per le ultime notizie sul calciomercato---> clicca qui!

Nessuna pressione quindi per Bruno Fernandes che, nel campionato appena trascorso, si è messo in mostra come uno dei centrocampisti più prolifici del panorama calcistico europeo.