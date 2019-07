JUVENTUS ROMA HIGUAIN ZANIOLO / Dopo Pellegrini-Spinazzola, gli affari tra Juventus e Roma potrebbero non essere terminati: l'asse tra Torino e la Capitale continua ad essere da bollino rosso con Higuain e Zaniolo possibili protagonisti. Per il 'Pipita' l'ipotesi al momento più percorribile continua ad essere quella del prestito con la spalmatura dell'ingaggio dell'attaccante argentino.

Occhio però a possibili soluzioni alternative, come lo scambio Higuain-Zaniolo: il giovane centrocampista giallorosso è, infatti, molto stimato dalla società bianconera che, come raccontato da Calciomercato.it, continua a proporre lo scambio tra il 19enne e il bomber ex Milan e Chelsea

La Roma vorrebbe confermare Zaniolo, sul quale c'è il Tottenham in pressing, per almeno un altro anno ma al momento non si registrano passi avanti decisivi per il rinnovo: la volontà dei dirigenti capitolini è comunque di concedere un piccolo adeguamento all'ex Inter, senza però proporgli un ingaggio con cifre da big. Tutto in divenire dunque con l'asse Juventus-Roma che continua ad essere movimentato...