Calciomercato Serie A, occasione Lemina

CALCIOMERCATO SERIE A LEMINA - Il calciomercato è fatto di occasioni. Come quelle che offrono i giocatori considerati esuberi dai propri club.

E' il caso di Mario, 25enne centrocampista gabonese (con passaporto francese) che è stato escluso dai convocati delper i ritiro che i 'Saints' svolgeranno in questi giorni in Austria. Le squadre distanno alla finestra, fiutando la possibilità di riportare in Italia l'ex mediano dellaa costi molto contenuti. Dallaallapassando per ilfino all': tanti sono alla ricerca di un rinforzo in quel reparto. Staremo a vedere.