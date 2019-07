ROMA PIACENTINI FONSECA HIGUAIN / Dalla conferenza stampa di presentazione di Paulo Fonseca, nuova allenatore della Roma, ai nomi di Higuain e Zaniolo in ottica calciomercato. In esclusiva a Calciomercato.it ha parlato di quanto sta accadendo nel mondo Roma Gianluca Piacentini, giornalista del 'Corriere della Sera' che segue le vicende del club capitolino. Riflettori sicuramente sulla conferenza del tecnico portoghese: "L'ho visto già calato nella realtà romanista, si vede che era ben preparato, sapeva le domande a cui andava incontro e ne è uscito abbastanza bene.

Non ha regalato grossi titoli ma giusto anche non sbilanciarsi perché con il mercato aperto c'è il rischio di venire smentiti".

Su Higuain, invece, Piacentini dice: "Si era sbilanciato Petrachi, Fonseca ha mentenuto un profilo più basso. Sia tecnico che ds hanno puntato sul senso di appartenenza, cercano giocatori che vogliono stare nella Roma. Zaniolo? E' un discorso che vale un po' per tutti: non esistono incedibili e davanti all'offerta giusta tutti possono andare via. Per Zaniolo la Roma credo voglia tenerlo poi davanti all'offerta clamorosa se ne parlerà..."

