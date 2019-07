CALCIOMERCATO MILAN RICARDO RODRIGUEZ ARSENAL/ Stando a quanto riportato dal 'Daily Express', l'Arsenal sarebbe pronto ad avanzare un'offerta al Milan per Ricardo Rodriguez.

Il terzino sinistro svizzero, arrivato nell'estate del 2017, potrebbe quindi lasciare Milano in questa sessione estiva di calciomercato . Per le ultime notizie sulla finestra dei trasferimenti---> clicca qui!

La proposta si aggirerebbe intorno ai 15/16 milioni di euro per Rodriguez che, nella sua esperienza in rossonero, non ha inciso particolarmente. I due club dovrebbero avviare dei contatti nei prossimi giorni.