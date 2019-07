SERIE A CARNEVALI INTER SASSUOLO SENSI POLITANO/ Intervistato ai microfoni del 'Gr Parlamento', Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, ha parlato del prossimo campionato di Serie A azzardando un pronostico sul possibile vincitore: "Penso che la Juventus abbia ancora qualcosa in più.

I bianconeri si stanno rinforzando anche se alcuni club stanno provando a colmare il gap, come l'Inter, per la quale però ci vorrà tempo,possono dare qualcosa in più. Attenzione anche al Napoli di".

Carnevali ha poi parlato di Stefano Sensi, nuovo giocatore dell'Inter: "E' in crescita da tempo, è nel giro della Nazionale e molte squadre lo hanno cercato. Potrà far bene come Politano".