Calciomercato Milan, agente Suso in sede

CALCIOMERCATO MILAN SUSO CALABRIA - In attesa della conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico Marco Giampaolo prevista per le ore 17, a casa Milan si registra il consueto viavai di procuratori.

In particolare oggi è stato il turno di Alessandro, accompagnato dal suo collaboratore ed ex rossonero, che ha incontrato la dirigenza delper parlare del futuro di due suoi assistiti: il fantasista spagnoloed il terzino destro Davide Calabria. Entrambi in scadenza di contratto a giugno del 2022, per loro si profila la possibilità di siglare un nuovo accordo prolungando la permanenza all'ombra della Madonnina.