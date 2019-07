CALCIOMERCATO ROMA ZANIOLO FLORENZI / Giornata di presentazione per Paulo Fonseca, nuovo allenatore della Roma: al fianco del tecnico portoghese in conferenza stampa si è presentato anche il direttore sportivo dei giallorossi Gianluca Petrachi.

Il dirigente ha risposto ad alcune domande dei giornalisti, come quella sul futuro die la loro possibile cessione: "Mi spiace dirti che oggi è la giornata del mister - la risposta di Petrachi -, credo che parlare oggi di calciomercato non sia opportuno e neanche corretto, in virtù del fatto che oggi si parla di Fonseca". Come raccontato da Calciomercato.it, per Zaniolo c'è il pressing del Tottenham ma anche l'intenzione della Roma di tenerlo per almeno un'altra stagione con la società ben disposta ad offrirgli il rinnovo.