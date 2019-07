Bologna, non solo Donsah in partenza

CALCIOMERCATO BOLOGNA DONSAH KREJCI - Tempo di cessioni in casa Bologna. Il club felsineo è al lavoro per sfoltire la rosa a disposizione di Mihajlovic cercando di piazzare i giocatori che non rientrano nel progetto.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Uno di questi è Godfred, 23enne centrocampista ghanese che secondo l'edizione emiliana del 'Corriere della Sera' sarebbe vicino al trasferimento in Bundesliga al, che avrebbe superato la concorrenza dei club turchi. In uscita potrebbe esserci anche l'esterno sinistro ceco classe 1992 Ladislav, per il quale si prospetta un ritorno in patria per vestire di nuovo la maglia delloda cui fu acquistato tre estati fa.