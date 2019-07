CALCIOMERCATO INTER ICARDI NAPOLI JUVENTUS/ Una delle situazioni più spinose in casa Inter è sicuramente quella di Mauro Icardi. Il centravanti nerazzurro, in uscita, è stato accostato a Napoli e Juventus in questa sessione estiva di calciomercato.

Anche Umberto Gandini, ex dirigente di Milan e Roma, ha parlato ai microfoni di 'Tuttosport' di Icardi e del suo futuro: "E' un'opportunità, più per il Napoli che per la Juventus. Il club torinese ha già Ronaldo. Speriamo che la situazione possa risolversi in fretta, ci guadagnerebbero tutti".