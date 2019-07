Calciomercato Roma, dalla Germania: Under piano B

CALCIOMERCATO ROMA UNDER - C'è grande fermento intorno al mercato della Roma sia in entrata che in uscita. La mancata qualificazione in Champions League dopo diverse stagioni costringe i capitolini a rivedere i propri piani e dopo Manolas al Napoli altri big potrebbero partire.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Tra questi potrebbe esserci anche Cengiz, attaccante esterno turco classe 1997 reduce da una stagione difficile, travagliata dagli infortuni. L'interesse dei top club su di lui, tuttavia, non si è sopito: secondo il quotidiano tedesco 'Kicker', in particolare, ilstarebbe valutando la possibilità di dare l'assalto al numero 17 giallorosso qualora non dovesse andare in porto la trattativa per Leroy