VERONA VERRE SAMPDORIA/ Stando a quanto riportato da 'Sky Sport', Valerio Verre, centrocampista di proprietà della Sampdoria, sarebbe entrato nel mirino del Verona in questa sessione estiva di calciomercato.

Per le ultime notizie sulla finestra dei trasferimenti dei club di Serie A---> clicca qui!

Il giocatore classe 1994, la scorsa stagione in Serie B con la maglia del Perugia, potrebbe essere il rinforzo a centrocampo per gli scaligeri. Nel campionato appena trascorso con gli umbri, Verre ha messo a segno 12 reti in cadetteria, condite da 6 assist.