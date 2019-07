Atalanta, nuovo top club sulle tracce di Zapata

CALCIOMERCATO ATALANTA ZAPATA - Nonostante le dichiarazioni del presidente Percassi di sabato scorso, non si placano le voci di mercato che riguardano i gioielli dell'Atalanta.

In particolare il 28enne centravanti colombiano Duvan Zapata, reduce da una discreta Copa America dopo la splendida stagione in Serie A, dove ha trascinato i bergamaschi in Champions League. Oltre ai rumors sul ritorno al Napoli e quelli più deboli che lo accostano alla Juventus, secondo quanto riportato dal portale spagnolo 'El Gol Digital', l'ex bomber di Udinese e Sampdoria sarebbe finito nel mirino dell'Atletico Madrid, intenzionato a rivoluzionare il reparto offensivo con le cessioni di Kalinic e Diego Costa.