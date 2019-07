ROMA FONSECA CONFERENZA STAMPA/ Dopo la presentazione di ieri di Antonio Conte, oggi è il Fonseca-day. Il nuovo allenatore della Roma, successore di Claudio Ranieri, si presenta ai giornalisti e al mondo giallorosso. Per le ultime notizie sul calciomercato di Serie A---> clicca qui!

Inizia la conferenza

Parte Petrachi: "Oggi sono molto lieto di presentarvi il nostro allenatore. Sono felice ed onorato di introdurre questo personaggio che avrete modo di conoscere molto velocemente, non vorrei aggiungere altro. La cosa che sento di dire, inizialmente si stava pensando di poter andare su un tecnico italiano, poi questa è diventata un'opportunità di avere il modo e la maniera di prendere Fonseca".

Ora tocca al nuovo allenatore giallorosso: "Sono molto felice di essere qui, motivato per lavorare in questa grande squadra e città meravigliosa. Non deve essere la mia Roma, ma la Roma di tutti. Sono motivato, insieme al mio staff, per costruire una squadra ambiziosa e che renda tutti orgogliosi".

Sull'ambiente: "Quel giorno fu un fattore importante per la vittoria della Roma, cercherò di motivare i tifosi a ricreare quell'ambiente che malgrado ho subito".

Su Pau Lopez e sul mercato: ""Innanzitutto, stiamo lavorando per costruire una squadra forte. Stiamo studiando con criterio, a caccia di giocatori di qualità, nel frattempo sono arrivati tre acquisti. Quando avremo preso altri giocatori sarà nostra cura comunicarvelo.

Su Higuain: "Sono pienamente d'accordo con Petrachi e con quanto ha detto. Aggiungo che non è mia intenzione parlare di giocatori non presenti, se dovesse arrivare ne parlerò, al momento mi sembra giusto dire la mia su quelli che ho a disposizione".

Sugli obiettivi stagionali: "L'obiettivo che mi pongo è quello di tornare subito in Champions League, un'altra priorità è quella di costruire ambizione e coraggio nella squadra. Oltre al risultato, che questo team possa sempre rendere orgogliosi i tifosi, così potremmo essere più vicini al traguardo.

Non mi piace fare promesse, sono fermamente convinto di vincere una delle competizioni a cui prenderemo parte".

Sulle possibili permanenze: "Ci sono delle certezze, che saranno dei pilastri del futuro. Per quanto riguarda il resto, questo è il mio primo giorno, è evidente che ci vorrà tempo, ma sono ottimista che la squadra che faremo sarà forte".

Su Florenzi e Pellegrini: "Conosco molto bene questi due calciatori perchè li ho affrontati e perchè ho visto molte partite della Roma. Vorrei conoscerli come uomini, un aspetto molto importante nella squadra. Sul loro ruolo in campo lo vedremo, faremo degli esperimenti. Molto spesso parliamo di esigenze, il club esige determinate cose dai giocatori ma ciò che conta è l'esigenza del calciatore sulle sue spalle e su quelle dei compagni. La fascia da capitano è fondamentale per questo, per avere un livello di esigenza molto alto".

Sulle possibilità di vincere: "Sono fermamente convinto di poter elevare la Roma ad un livello successivo. E' un campionato difficilissimo, ed è una sfida affascinante, insieme possiamo costruire qualcosa di speciale. Quando ho parlato con Gianluca, non ho esitato e non ho avuto dubbi ed è questa la mia convinzione".

Sul sistema di gioco: "Non è la questione più importante. Ciò che contano sono le dinamiche delle squadre, in campo i miei schieramenti si sdoppiano, poi vanno fatti i conti sulle caratteristiche dei giocatori, che già si sposano con la mia idea di gioco. Cercheremo di curare la fase difensiva, ma sarà una squadra che terrà la palla. Ciò che conta davvero è l'intensità, in ogni momento di gioco pur garantendo stabilità difensiva alla squadra, coprendo lontano dalla porta. Vi dirò di più, ora è tutta strategia e ci sarà molto da studiare, tanti moduli e tanta attenzione ai nostri avversari. Il mio team giocherà in maniera strategica per battere l'avversario".

Sul capitano: "Florenzi era il capitano, è una questione che analizzeremo e la probabilità che continui è alta".

Sulla sua guida tecnica: "La paura è un sentimento che non conosco. Non mi piace parlare di me stesso, se dovessimo fare buoni risultati allora potrete conoscermi".

Su Pastore e Perotti: "Sono giocatori su cui conto e su cui faccio affidamento, sono uomini di qualità con i quali lavorare giorno per giorno".

