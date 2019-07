CALCIOMERCATO ROMA TOTTENHAM ALDERWEIRELD SISSOKO / Dopo la cessione di Manolas al Napoli, la Roma è chiamata ad intervenire sul mercato e regalare a Fonseca un nuovo difensore per colmare il buco lasciato in difesa dalla partenza del greco.

Il primo nome sulla lista diè quello di Gianluca, ma la Roma è anche sulle tracce di Toby. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Come raccontato in esclusiva su Calciomercato.it, ol difensore belga del Tottenham è un profilo che garantirebbe tanta esperienza al reparto arretrato della Roma. Ma non è l'unico nome in ballo con gli 'Spurs': oltre a Zaniolo, finito nel mirino del club inglese, secondo quanto riportato da 'Leggo', la dirgienza giallorossa sarebbe anche sulle tracce del centrocampista francese Moussa Sissoko.