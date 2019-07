p>CALCIOMERCATO FIORENTINA BENASSI DE ROSSI / Laè in attesa di una risposta definitiva di Danieleil centrocampista dopo aver lasciato la, ha ricevuto la proposta da parte della dirigenza viola ma sono ancora in corso alcune valutazioni con l'ex capitano giallorosso che potrebbe decidere anche di appendere le scarpe al chiodo. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

L'argomento legato al futuro di De Rossi è stato affrontato anche da Marco Benassi, centrocampista della Fiorentina, nella conferenza stampa che si è tenuta quest'oggi nel ritiro di Moena: ''Penso che farebbe comodo a qualsiasi squadra. Non so come stanno le cose ma se dovesse venire saremmo felicissimi''.

Il futuro di Veretout: ''Jordan ha dimostrato il suo valore nei due anni. Il mercato lo gestirà il direttore. Noi lo vediamo sereno. Quello che farà lo saprà lui col suo procuratore''.