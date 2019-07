CALCIOMERCATO JUVENTUS DE LIGT / Juventus-De Ligt, è partito il conto alla rovescia. La dirigenza bianconera è al lavoro con l'Ajax per limare la distanza che in questo momento persiste tra domanda e offerta: possibile che Paratici nelle prossime ore possa rilanciare ritoccando la parte fissa di 50 milioni e la parte relativa ai bonus per avvicinarsi alla richiesta dell'Ajax di circa 70 milioni di euro.

Come raccontato in esclusiva su Calciomercato.it, la Juve ha da tempo incassato il sì di De Ligt: contratto super per il difensore classe 1994 da 7,5 milioni di euro che, grazie ad alcuni bonus, potrebbe raggiungere i 12 milioni. Accordo confermato anche da Mino Raiola, agente del talento olandese, ai microfoni del ''Telegraaf.nl'.

Non solo. La Juventus è al lavoro per risolvere altri due nodi: il primo relativo alle commissioni, il secondo fa rifermiento all'inserimento di una clausola rescissoria nel contratto di De Ligt che dovrebbe attestarsi sui 150 milioni di euro. Intanto De Ligt si è presentato regolarmente al primo giorno di ritiro dell'Ajax.