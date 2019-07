CALCIOMERCATO NAPOLI ANCELOTTI JAMES RODRIGUEZ LOZANO / Nella conferenza stampa che si è tenuta quest'oggi a Dimaro, Carlo Ancelotti ha fatto il punto sul mercato in entrata del Napoli. Dalla suggestione Icardi, al sogno James Rodriguez passando per Lozano e l'arrivo in azzurro di Manolas. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

- La trattativa per James Rodriguez: ''E' un giocatore che conosco molto bene. Purtroppo non è ancora nostro, magari un giorno la sarà.

Parleremo di lui quando sarà un giocatore del Napoli, così come per tutti gli altri giocatori''.

- Lozano come alternativa: ''E' un profilo molto interessante, ma è del PSV e non mi va di parlarne''.

- L'arrivo di Manolas: ''Arriva uno dei migliori che c'era sul mercato in quel ruolo. E' un grande difensore centrale, con Koulibaly comporrà una coppia fortissima''.

- Cosa bisogna attendersi dal mercato: ''Non stiamo con le mani in mano, il club vuole crescere e valutamo le opportunità, non vi posso dire niente. C'è tempo fino al 31 agosto, sarà un mercato lungo, non abbiamo fretta e non siamo con l'acqua alla gola. La rosa è già competitiva e siamo molto attenti nel valutare le cose''.

- Rinforzo a centrocampo: ''Abbiamo perso Diawara, è rientrato Rog. Valuteremo la sua posizione, l'idea è quella di trovare un centrocampista moderno che può ricoprire tutte le zone del campo. Uno alla Fabian Ruiz".