CALCIOMERCATO JUVENTUS DE LIGT HIGUAIN POGBA ICARDI ZANIOLO KHEDIRA MATUIDI / Il calciomercato è entrato oramai pienamente nel vivo delle trattative. Un club pronto a mettere a segno mosse importanti, in entrata e in uscita, è sicuramente la Juventus di Maurizio Sarri. De Ligt, Zaniolo, Icardi, Pogba, Cancelo, Khedira, Matuidi, Mandzukic e Higuain sono alcuni dei calciatori più importanti che stanno orbitando, per un motivo o per l'altro, attorno alle decisioni e ai pensieri della 'Vecchia Signora'. Vediamo quindi tutti i possibili movimenti che potrebbero caratterizzare l'estate di dirigenti e tifosi bianconeri.

Juventus, tutto pronto (o quasi) per il grande colpo: da de Ligt a Pogba

La Juventus sta lavorando duramente per sistemare in primis una difesa non più giovanissima e che non potrà contare sul prezioso apporto di Barzagli. Il nome più caldo è sicuramente quello di de Ligt, forte centrale difensivo salito alla ribalta dopo una stagione da incorniciare con l'Ajax. L'unico ostacolo al buon esito dell'operazione sarebbe rappresentato dal club olandese: i Lancieri infatti vorrebbero non meno di 75 milioni di euro mentre i bianconeri non sembrerebbero disposti a salire oltre i 65. All'interno dell'operazione potrebbe rientrare Kean, non considerato incedibile da Paratici.

A centrocampo il profilo preferito porta il nome di Paul Pogba. Il francese, che sembrerebbe essere attratto dalla possibilità di tornare a vestire la maglia bianconera, potrebbe però approdare al Real Madrid, vista la stima nutrita da Zidane nei suoi confronti. Un altro centrocampista in orbita della 'Vecchia Signora' è Nicolò Zaniolo della Roma. Il giovane ex Inter, potrebbe però lasciare la Capitale solo in caso di clamorosi colpi di scena: in assenza di intoppi infatti Roma e Zaniolo proseguiranno insieme.

Capitolo attaccanti. Uno dei profili più caldi del momento è quello di Mauro Icardi.

Juventus, diversi big in uscita: Higuain, Mandzukic, Cancelo e non solo

L'attaccante dell' Inter infatti, passerà un'estate molto movimentata: la sua intenzione sarebbe quella di onorare il contratto con i nerazzurri ma, l'Inter lo ha scaricato anche ufficialmente. In caso di addio, la preferenza resta quella per il club torinese. Tra gli accostamenti recenti per il reparto offensivo ci sarebbe anche quello relativo a Lukaku, obiettivo dell'Inter di Antonio Conte

Non solo acquisti. La Juventus dovrà necessariamente fare spazio in rosa per accogliere i futuri nuovi innesti. Per quanto riguarda l'attacco, l'indiziato più importante a lasciare Torino sembrerebbe essere Gonzalo Higuain. Il Pipita potrebbe partire, facendo così respirare il bilancio bianconero, in direzione Roma, la quale potrebbe dover assicurarsi a breve un nuovo centravanti, visto il possibile addio di Dzeko in direzione Inter. In difesa, occhio al destino di Cancelo, conteso da Manchester City, Bayern Monaco e Barcellona.

Chi potrebbe lasciare la Continassa è anche Mario Mandzukic. Il croato, considerato fondamentale da Allegri, non è più nella lista degli intoccabili. Di fronte a una buona offerta infatti non è detto che l'attaccante non possa partire: per il suo futuro si è parlato di un approdo al Borussia Dortmund, il quale però non ha fatto passi concreti al momento.

A centrocampo infine, gli elementi che potrebbero lasciare Torino sono Khedira e Matuidi, i quali potrebbero venir chiusi dagli arrivi di Ramsey e di Rabiot e dal possibile ritorno di Pogba. Il futuro del tedesco potrebbe portarlo in MLS, in Bubdesliga o in Turchia, stato in cui sembrerebbe essere corteggiato dal Besiktas. Per quanto riguarda invece l'ex PSG, non sembra assolutamente da escludere un rientro nel campionato francese: il Monaco infatti pare averlo chiamato tramite il tecnico Jardim, suo grande estimatore. Tra le possibilità per il campione del mondo, non è da escludere anche quella legata al Qatar, visto l'interesse nei suoi confronti dell'Al-Duhail.