CALCIOMERCATO NAPOLI ANCELOTTI / Il Napoli si è rimesso al lavoro per la nuova stagione. Secondo giorno in Trentino, a Dimaro, dove ormai da diversi anni gli azzurri hanno stabilito la loro base per il ritiro precampionato. Prime parole dalla Val di Sole per il tecnico azzurro Carlo Ancelotti, che attende molti dei big ancora alle prese con gli ultimi giorni di vacanza e soprattutto novità interessanti dal mercato, dove il Napoli resta in vantaggio su James Rodriguez. Ecco i passi più importanti della conferenza stampa raccontata su Calciomercato.it.

- Il secondo Napoli di Ancelotti: ''A differenza di Inter e Juve, non c'è stato il cambio. Ci saranno meno novità, è un Napoli già conosciuto. Sarà un Napoli in linea con quello dell'anno scorso, vogliamo fare meglio. Non è stato fatto tutto quello che era nelle nostre possibilità. C'è rammarico per la seconda parte di stagione. Abbiamo avuto sensazioni positive, nel finale. Vogliamo ripartire da lì. Sarà sicuramente un Napoli migliore".

- Il capitolo James Rodriguez: ''La qualità del gioco è alla base dell'idea di calcio che vogliamo. Anche perché questa squadra è abitutata a giocare un calcio di qualità. Se vogliamo parlare di James, è un giocatore che conosco molto bene. Purtroppo non è ancora nostro, magari un giorno la sarà. Parleremo di lui quando sarà un giocatore del Napoli, così come per tutti gli altri giocatori. Stiamo considerando diverse opportunità sul mercato. Non voglio colleghi scontenti, perché io non parlo di altri giocatori. Valutiamo tante opportunità perché la società vuole migliorare la qualità della rosa. Ci sono tante opportunità, poi ci sono le possibilità maggiori per uno rispetto ad un altro. Io non ho dato l'ok per la cessione di nessuno, il club vuole tenere i migliori, poi alcuni di questi magari vorranno cambiare aria e valuteremo le occasioni. Nient'altro".

- L'arrivo di Manolas: ''Va fatto prima un ringraziamento ad Albiol, per tutto quello che ha fatto. E' stato un grande professionista. Manolas? Arriva uno dei migliori che c'era sul mercato in quel ruolo. E' un grande difensore centrale, con Koulibaly comporrà una coppia fortissima''.

- Obiettivo scudetto: ''Dobbiamo ambire a giocare per cercare di vincere, di raggiungere gli obiettivi. Siamo stati competitivi l'anno scorso, dobbiamo alzare l'asticella. Questo significa poter vincere qualcosa''.

- Ripartire dal 4-1 all'Inter: ''Mi ha dato delle belle sensazioni, abbiamo giocato altri grande partite. Altre meno. L'idea è di giocare quel calcio offensivo, anche con il rischio di subire qualcosa dietro''.

- Icardi: ''E' un ottimo giocatore ed è apprezzato da molte squadre. E' importante per il Napoli che giocatori così siano accostati a noi. C'è l'apprezzamento per il giocatore, niente di più".

- Ancelotti 2.0: "Parto con meno incognite, con più certezze. So cosa ho in mano, so quella che questa squadra può fare. Parto sicuramente con meno preoccupazioni".

- Sarri e Conte: "Sono contento del ritorno in Italia di Conte.

Il fatto che l'Inter vuole migliorarsi, rende sicuramente più competitivo il campionato. Avvantaggia un po' tutte, anche se dobbiamo fare attenzione ora anche l'Inter. Sarri? La Juventus ha preso un grande allenatore. Posso capire che i tifosi napoletani siano dispiaciuti, ma questo fa parte della nostra professione".

- Il ruolo centrale di Insigne: "Ha fatto una grandissima prima parte di stagione, poi è calato. E' il nostro capitano, è il capitano del Napoli. Da lui mi aspetto un comportamento da capitano".

- L'entusiasmo in città: ''Sì, l'entusiasmo con i tifosi va ricreato, ci dobbiamo mettere del nostro con un calcio di qualità e con passione. Il San Paolo pieno è un obiettivo ed anche un grande aiuto per la stagione".

- Di Lorenzo: ''E' alla prima esperienza in una squadra importante, ha fatto passi da gigante, è un ragazzo serio, professionale, di qualità, ci aiuterà sicuramente".

- I nazionali:''E' bello vedere i nostri in nazionale, Fabian, Ounas sta facendo bene in Coppa d'Africa, Allan in Copa America".

- Zero fretta sul mercato: ''Non stiamo con le mani in mano, il club vuole crescere e valutamo le opportunità, non vi posso dire niente. C'è tempo fino al 31 agosto, sarà un mercato lungo, non abbiamo fretta e non siamo con l'acqua alla gola. La rosa è già competitiva e siamo molto attenti nel valutare le cose".

- Capitolo attacco: ''Noi abbiamo come centravanti Mertens, che ha fatto molto bene, e un altro come Milik che ha fatto bene, gol, non con continuità ma veniva da due anni fermo e all'inizio ha giocato a singhiozzo ma ha segnato 20 gol senza rigori. Non mi focalizzerei su un profilo d'area, ma uno che migliora la qualità della rosa".

- La doppia amichevole contro il Barcellona negli Stati Uniti: ''E' una novità, in quel periodo è importanti confrontarsi con squadre di livello. Abbiamo programmato bene col club, iniziamo partite meno impegnative e poi finiamo con squadre importanti anche sul piano dell'esperienza".

- Rinforzo a centrocampo: ''Abbiamo perso Diawara, è rientrato Rog. Valuteremo la sua posizione, l'idea è quella di trovare un centrocampista moderno che può ricoprire tutte le zone del campo. Uno alla Fabian Ruiz".

- Il punto su Lozano: ''E' un profilo molto interessante, ma è del PSV e non mi va di parlarne. Era il Napoli di Ancelotti anche quello dell'anno scorso, facendo acquisti mirati come Meret, Fabian, Verdi, in linea con le nostre idee, lo stesso verrà fatto quest'anno".

- Il futuro di Verdi: ''Al momento è un giocatore del Napoli, nessuno è in vendita. Se qualcuno vorrà andare via, ne potremo parlare. Per ora Verdi si sta allenando con grande professionalità".

- Ghoulam e Callejon: ''Su Callejon non ci sono novità, è sempre affidabile e serio. E' importante per noi. Ghoulam un anno fa era da recuperare, ci abbiamo messo tempo perché l'anno scorso ha avuto diversi problemi. Oggi è recuperato al 100%. Sono certo che rivedremo quel giocatore che era prima dell'infortunio".

- I giovani aggregati al ritiro: ''Ci sono giovani interessanti, alcuni li conosco già come Gaetano ed altri, non conoscevo Tutino, Palmiero, profili interessanti, li valuteremo in questo pre-campionato''